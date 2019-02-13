Европа дала зеленый свет газопроводу Северный поток – 2. Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия согласовали поправки к газовой директиве, которые дают правовую лазейку для реализации проекта. Главным проигравшим стал президент Украины Петр Порошенко, который все эти годы тщетно пытался убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель во вредности проекта.

Европадала зеленый свет газопроводу "Северный поток – 2". Совет ЕС,Европарламент и Еврокомиссия согласовали поправки к газовой директиве,которые дают правовую лазейку для реализации проекта. Главнымпроигравшим стал президент Украины Петр Порошенко, который все эти годытщетно пытался убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель во вредности проекта.Газоваядиректива изначально ставила целью усилить регулирование "Северногопотока – 2" со стороны органов Евросоюза. Это могло привести к задержкестроительства газопровода и не позволило бы использовать мощностигазопровода по максимуму.Берлин как главный выгодополучательот "Северного потока – 2" полтора года блокировал рассмотрениепоправок. В итоге Брюссель был вынужден пойти на уступки: поправкизначительно смягчили текст документа, что позволит избежать жесткогорегулирования газопровода со стороны ЕС.соответствии с поправками, член ЕС (в данном случае Германия), натерритории которого расположен первый пункт соединения "Северного потока– 2" с газовой системой Евросоюза, имеет право заключать с нейсоглашения, минуя положения Третьего энергопакета ЕС.Наследующей неделе согласованный вариант газовой директивы долженодобрить Совет ЕС, затем документ направят в Европарламент. Скорее всегоэто произойдет в апреле. После этого газовую директиву с правкамидолжны одобрить главы стран – членов Евросоюза.Строительство"" входит в завершающую стадию. Газопровод пройдет втерриториальных водах России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.Окончание работ и запуск линии планируется на январь следующего года. Всреднем прокладывается 50 километров труб в неделю.НаУкраине с ужасом следят за успехами России в строительстве газопровода."" сделает ненужным транзит голубого топлива черезтерриторию Незалежной.По подсчетам экспертов, Киев лишится 10% поступлений в государственныйбюджет. Депутат Верховной рады Вадим Ищенко назвал запуск второго"потока" "великим провалом украинской дипломатом".