Министерство культуры РФ готово потратить на реставрацию монумента Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде более 668 миллионов рублей.

Министерство культуры РФ готово потратить на реставрацию монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде более 668 миллионов рублей.Как передает ТАСС, данная информация размещена на сайте государственных закупок. Отмечается, что подрядчик будет выбран в середине марта по итогам конкурса, который проведет дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, подведомственная Минкульту.Начальная стоимость контракта составляет 668 миллионов 276 тысяч рублей. Подрядчик должен отреставрировать 85-метровый монумент работы скульптора Евгения Вучетича до 31 марта 2020 года.В ходе Сталинградского сражения Мамаев курган стал эпицентром многомесячного сражения. В 1967 году под руководством Вучетича здесь был построен мемориальный комплекс, в центре которого на самой вершине кургана установлена скульптура "Родина-мать зовет!" Мемориал вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.