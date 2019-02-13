Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, объяснив его стремлением получить абсолютное военное превосходство, а также диктовать свою волю всему миру.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, объяснив его стремлением получить абсолютное военное превосходство, а также диктовать свою волю всему миру.Горбачев отметил, что подобные действия могут привести к новой гонке вооружений, передает РИА Новости. Он также обратился к конгрессу и народу США с призывом начать диалог по ДРСМД с Россией.Ранее СМИ сообщали, что в НАТО начали готовить оборонные меры в связи с разрывом ДРСМД.Двусторонний договор был подписан во время визита Михаила Горбачева в Вашингтон 8 декабря 1987 года, напоминает РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что 2 февраля Вашингтон начинает процедуру выхода из договора.