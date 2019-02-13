Девушка выложила на своей странице в Instagram анонс своего первого влога Юлия Рыбакова LIVE. На некоторых кадрах она предстала в естественном виде, без грамма макияжа.

Девушкавыложила на своей странице в Instagram анонс своего первого влога "ЮлияРыбакова LIVE". На некоторых кадрах она предстала в естественном виде, без граммамакияжа.В посте под роликом звезда написала, что два годаоткладывала съемки, потому что стеснялась показывать себя такой, какая она естьна самом деле. призналась, что у нее, как и у любой девушки, тоже естьпретензии к своей внешности.Например, на видео ей не нравится, что съемки невсегда происходят с выигрышного ракурса, а вовремя некоторых кадров ее смущалимимические морщинки. Но в последнее время Рыбакова часто писала в микроблоге,что проделала огромную работу над собой: научилась себя любить и при этом правильноработать над внешностью.Во влоге Юлия рассказывает о том, как проходят ееяркие будни в бесконечных съемках, интервью и мероприятиях. Также там есть кадры,где модель совершенно "домашняя", без косметики и нарядов, играет или готовитужин с сыном Давидом.Поклонники модели Plus-Size влог оценили инаписали множество лестных комментариев. При этом они добавили, что безкосметики она выглядит настоящей, еще более обаятельной и красивой."Тема естественной красоты для меня всегда быланеоднозначной. Я не сторонница яркого макияжа, но и подчеркнуть свою красотусчитаю обязательным пунктом. Но на новом видео я действительно на некоторыхкадрах без грамма косметики. Потому что я хотела максимально предстать вестественном для меня образе", – рассказала "Дни.ру". "Если я, например,дома, то, конечно, не крашусь, а, значит, и во влоге я буду такой, какая я естьна самом деле", – резюмировала модель.