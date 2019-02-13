Девушка
выложила на своей странице в Instagram анонс своего первого влога Юлия
Рыбакова LIVE. На некоторых кадрах она предстала в естественном виде, без грамма
макияжа.
Девушка
выложила на своей странице в Instagram анонс своего первого влога "Юлия
Рыбакова LIVE". На некоторых кадрах она предстала в естественном виде, без грамма
макияжа.
В посте под роликом звезда написала, что два года
откладывала съемки, потому что стеснялась показывать себя такой, какая она есть
на самом деле. призналась, что у нее, как и у любой девушки, тоже есть
претензии к своей внешности.
Например, на видео ей не нравится, что съемки не
всегда происходят с выигрышного ракурса, а вовремя некоторых кадров ее смущали
мимические морщинки. Но в последнее время Рыбакова часто писала в микроблоге,
что проделала огромную работу над собой: научилась себя любить и при этом правильно
работать над внешностью.
Во влоге Юлия рассказывает о том, как проходят ее
яркие будни в бесконечных съемках, интервью и мероприятиях. Также там есть кадры,
где модель совершенно "домашняя", без косметики и нарядов, играет или готовит
ужин с сыном Давидом.
Поклонники модели Plus-Size влог оценили и
написали множество лестных комментариев. При этом они добавили, что без
косметики она выглядит настоящей, еще более обаятельной и красивой.
"Тема естественной красоты для меня всегда была
неоднозначной. Я не сторонница яркого макияжа, но и подчеркнуть свою красоту
считаю обязательным пунктом. Но на новом видео я действительно на некоторых
кадрах без грамма косметики. Потому что я хотела максимально предстать в
естественном для меня образе", – рассказала "Дни.ру". "Если я, например,
дома, то, конечно, не крашусь, а, значит, и во влоге я буду такой, какая я есть
на самом деле", – резюмировала модель.