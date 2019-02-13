Молодая Гвардия должна встать в авангарде обновления Единой России. О роли молодежной организации на ее IX съезде говорил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Молодая Гвардия" должна встать в авангарде обновления "ЕдинойРоссии". О роли молодежной организации на ее IX съезде говорил секретарь генсовета "ЕР" АндрейТурчак."Обновление – это не только изменение кадрового состава.Это, прежде всего, обновление смыслов, новые подходы к работе, стремление статьэффективнее и ближе к людям на каждом участке и в каждом регионе. Считаю, что "МолодаяГвардия" должна и может быть в авангарде этого обновления", – сказал Турчак.Он отметил, что у "Молодой гвардии" есть не толькополитическое направление, но и социальное. Организация должна представлятьинтересы всей молодежи и быть плечом поддержки. Турчак призвал молодежь реагировать на проблемы людей и назлободневные темы в регионах.От того, насколько эта реакция будет быстрой исодержательной будет зависеть политической будущее и "Молодой Гвардии", и"Единой России".На сегодня 110 молодогвардейцев из 69 регионов вошли всостав региональных политических советов партии. "Растет новая смена. Этозначит, что у "Единой России" есть кадровый резерв и политическое будущее", -подчеркнул секретарь генсовета.Он также отметил, что молодежный проект "Школапарламентаризма" позволил многим получить новые знания обобщественно-политической деятельности. Не менее значимый проект "Другойуниверситет", запушенный сегодня, позволит молодым людям реализовать себя посамым разным направлениям, выразил уверенность Андрей Турчак."Молодая гвардия" – всероссийскаяобщественно-политическая молодежная организация партии "Единая Россия". Создана16 ноября 2005 года. Является стартовой площадкой для молодых людей, желающихвступить в "Единую Россию" и заниматься политической деятельностью.