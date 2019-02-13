Молодая Гвардия должна встать в авангарде обновления Единой
России. О роли молодежной организации на ее IX съезде говорил секретарь генсовета ЕР Андрей
Турчак.
"Молодая Гвардия" должна встать в авангарде обновления "Единой
России". О роли молодежной организации на ее IX съезде говорил секретарь генсовета "ЕР" Андрей
Турчак.
"Обновление – это не только изменение кадрового состава.
Это, прежде всего, обновление смыслов, новые подходы к работе, стремление стать
эффективнее и ближе к людям на каждом участке и в каждом регионе. Считаю, что "Молодая
Гвардия" должна и может быть в авангарде этого обновления", – сказал Турчак.
Он отметил, что у "Молодой гвардии" есть не только
политическое направление, но и социальное. Организация должна представлять
интересы всей молодежи и быть плечом поддержки. Турчак призвал молодежь реагировать на проблемы людей и на
злободневные темы в регионах.
От того, насколько эта реакция будет быстрой и
содержательной будет зависеть политической будущее и "Молодой Гвардии", и
"Единой России".
На сегодня 110 молодогвардейцев из 69 регионов вошли в
состав региональных политических советов партии. "Растет новая смена. Это
значит, что у "Единой России" есть кадровый резерв и политическое будущее", -
подчеркнул секретарь генсовета.
Он также отметил, что молодежный проект "Школа
парламентаризма" позволил многим получить новые знания об
общественно-политической деятельности. Не менее значимый проект "Другой
университет", запушенный сегодня, позволит молодым людям реализовать себя по
самым разным направлениям, выразил уверенность Андрей Турчак.
"Молодая гвардия" – всероссийская
общественно-политическая молодежная организация партии "Единая Россия". Создана
16 ноября 2005 года. Является стартовой площадкой для молодых людей, желающих
вступить в "Единую Россию" и заниматься политической деятельностью.