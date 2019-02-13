Продление срока ареста еще четырем украинским морякам до 24 апреля законно. Такое решение вынес Мосгорсуд. Он оставил решение суда первой инстанции в отношении Юрия Будзыло, Сергея Чулиба, Богдана Небылицына и Юрия Безъязычного в силе.

Продление срока ареста еще четырем украинским морякам до 24 апреля законно. Такое решение вынес Мосгорсуд. Он оставил решение суда первой инстанции в отношении Юрия Будзыло, Сергея Чулиба, Богдана Небылицына и Юрия Безъязычного в силе.Жалоба защиты рассматривалась на закрытом заседании Мосгорсуда, сообщает ТАСС. До этого Мосгорсуд оставил под стражей до 24 апреля еще восьмерых украинских моряков – Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко, Андрея Шевченко и Евгения Семидоцкого.24 украинских военных моряка были задержаны 25 ноября 2018 года. Они пытались пройти через Керченский пролив на двух катерах и буксире ВМС Украины, нарушив порядок прохождения военных кораблей через российские территориальные воды. Украинские военные катера следовали с расчехленным вооружением и боеприпасами. Для их задержания российские пограничники применили оружие.Малые бронированные катера ВМС Украины доставлены в Керчь. Было возбуждено уголовное дело о нарушении российской госграницы. Президент Украины Петр Порошенко присвоил лейтенантские звания Богдану Головашу и Владиславу Костышину. Лейтенантские погоны и кортики их ждут дома, подчеркнул глава украинского государства.