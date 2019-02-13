Власти Москвы призывают жителей пересесть на общественный транспорт, который за последние годы расцвел: десятки станций метро, сотни километров железнодорожных путей, современные депо, тоннели, дорожные развязки и новые пассажирские переходы. Для удобства жителей столицы будут построены еще 250 пересадочных узлов.

Власти Москвы призывают жителей пересесть на общественный транспорт, который за последние годы расцвел: десятки станций метро, сотни километров железнодорожных путей, современные депо, тоннели, дорожные развязки и новые пассажирские переходы. Транспортная система Москвы расширяется и меняется буквально на глазах. Для удобства жителей столицы будут построены еще 250 пересадочных узлов.Пару лет назад это казалось немыслимым, но теперь пригородная электричка привозит тебя к удобной остановке внутри города, а не только на вокзал. Буквально 1 минута пешком медленным шагом, всего 40 метров и с железнодорожной платформы Верхние Котлы Павелецкого направления ты уже попадаешь на МЦК, а оттуда почти на любую ветку метро. Остановочный пункт уже третий месяц принимает пассажиров, а с января здесь появилась и промежуточная остановка "Аэроэкспресса", следующего в Домодедово.Это удобно и экономит массу времени, но чтобы дать пассажирам возможность пользоваться общественным транспортом с комфортом, была проведена сложнейшая работа."Здесь, конечно, большое количество коммуникаций, которые необходимо выносить из зоны строительства. Здесь стесненность — тут жилые дома, там офисные здания. И самое главное: мы ни в коем случае не должны останавливать пассажирский железнодорожный транспорт", — рассказывает о сложностях Сергей Клевакин, генеральный директор "ОСК 1520".Почти всеми строительными работами транспортно-пересадочных узлов столицы занимается "Объединенная строительная компания 1520", входящая в Группу компаний 1520. Говорят, сравнить нынешний опыт с каким-либо в мире невозможно. Там, где другие строили с нуля, им приходится встраиваться в уже по сути готовый город, не мешая его жизни. Под строящимися платформами Верхних Котлов продолжали курсировать поезда, движение не останавливалось ни на минуту."Задача по развитию транспортной инфраструктуры в Москве настолько амбициозна, настолько масштабна, и она делается в настолько сжатые сроки, что навряд ли в каком-то городе, в какой-то европейской столице, крупной столице, что-то подобное происходило", — считает Сергей Клевакин, генеральный директор "ОСК 1520".Москва расширяет свою транспортную систему невероятными темпами: метрополитен, МЦК, МЖД, МЦД 1 и МЦД 2, сотни километров железных дорог. За 2018 год открыто 17 новых подземных станций метро. Проложено 33 километра путей и созданы три современных депо. Задействовано более 50 тысяч строителей. Взятые темпы позволят открывать как минимум 10 новых станций ежегодно."Есть один секрет — это круглосуточная работа и очень организованная работа. Весь стройкомплекс настроен на то, чтобы работать в круглосуточном режиме. Очень высокий уровень механизации, 33 современных тоннельных щита в городе, никогда такого не было! Я хочу сказать, что ни один мегаполис мира сегодня не может сказать, что было использовано столько тоннелепроходческих щитов. Конечно, это и новые технологии при проектировании, новые технологии при строительстве, при этом мы обязательно делаем станции красивыми", — объясняет Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.Платформа Северянин пока еще строится. Запуск планируется осенью этого года. Для удобства пассажиров прежнюю платформу было решено перенести на 600 метров, чтобы сократить расстояние до станции МЦК "Ростокино". По проекту людям не придется идти больше 20 метров."Когда еще не было пассажирского движения по МЦК, люди выходили на территорию, в торговые центры. Сейчас с учетом возможности пересадки на МЦК появляется связка двух направлений железнодорожного транспорта. Это будет пересадка с новой платформы Северянин, передвинутой к платформе МЦК, с удобной пересадкой "сухие ноги", — рассказывает Максим Васильев, заместитель директора ГАУ "Институт генерального плана Москвы".Принцип "сухие ноги" значит, что пассажирам вовсе не придется выходить на улицу для пересадки. И используют его не только на связке Северянин-Ростокино, а почти на всех строящихся транспортно-пересадочных узлах. Пожалуй, самый крупный подземный переход, который свяжет между собой сразу четыре остановки общественного железнодорожного транспорта, появится рядом с платформой МЖД Карачарово.Две платформы уже открыты, сюда исправно прибывают поезда, ну а третья пока находится в процессе постройки. Карачарово должна стать так называемой зонной станцией — то есть здесь будут начинать и завершать свой маршрут поезда пригородного направления. В 10 минутах пешей ходьбы находится станция МЦК "Нижегородская".Вся эта масштабная, огромная стройка уже к концу года превратится в целых две новые станции: одна на радиальной линии Московского метрополитена, а другая — на Большом московском кольце. А расстояние до МЦК по окончанию работ станет значительно меньше и не превысит 2 минут ходьбы. Транспортно-пересадочный узел, получивший название "Рязанская" станет самым крупным не только в Москве, но и во всей Европе. Но планы столицы еще амбициозней — в ближайшие годы в Москве планируют построить еще 250 транспортно-пересадочных узлов.