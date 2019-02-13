В футбольной Лиге чемпионов стартовали матчи 1/8 финала. Английский Манчестер Юнайтед в первой встрече проиграл французскому Пари Сен-Жермен. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В футбольной Лиге чемпионов стартовали матчи 1/8 финала. Английский "Манчестер Юнайтед" в первой встрече проиграл французскому "Пари Сен-Жермен". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.В составе победителей мячи забили Преснель Кимпембе (53-я минута) и Килиан Мбаппе (60-я). На 90-й минуте французский полузащитник хозяев Поль Погба получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Из-за этого он пропустит ответную встречу, которая состоится 6 марта в Париже.Отметим, что в составе "ПСЖ" из-за травм отсутствовали форварды Эдинсон Кавани и Неймар."МЮ" потерпел первое поражение под руководством Уле Гуннара Сульшера. До матча с "ПСЖ" на его счету было 10 побед в 11 матчах.