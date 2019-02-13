На японской АЭС Фукусима-1 впервые после аварии провели эксперимент с расплавленным ядерным топливом, которое скопилось на дне реактора.

На японской АЭС "Фукусима-1" впервые после аварии провели эксперимент с расплавленным ядерным топливом, которое скопилось на дне реактора. Для этого в защитную оболочку реактора спустили специальную 15-метровую трубку с двумя "пальцами" на конце. Этот манипулятор способен поднять два килограмма груза.Проверка способности манипулятора поднимать расплавленное топливо и являлось целью испытания, сообщает РИА Новости. О результатах сообщит компания ТЕРСО, в ведении которой находится атомная станция.В марте 2011 года на "Фукусиме" произошла одна из крупнейших в истории техногенных аварий. Ее причиной стало девятибалльное землетрясение и гигантская волна цунами, затопив энергоблоки станции. Электроснабжение энергоблоков отключилось, из-за чего система охлаждения реакторов перестала работать. Ядерное топливо первого, второго и третьего реакторов расплавилось и скопилось на дне защитных оболочек. Кроме того, на первом, третьем и четвертом энергоблоках взорвался водород, что привело к разрушению крыш и утечке радиации. Из ближайших населенных пунктов эвакуировали более 140 тысяч человек. Полное устранение последствий аварии займет сорок лет.