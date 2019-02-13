На Гаити не менее 78 заключенных сбежали из тюрьмы во вторник, 12 февраля. ЧП произошло в населенном пункте Акен на юге страны.

На Гаити не менее 78 заключенных сбежали из тюрьмы во вторник, 12 февраля. О происшествии сообщает информационное агентство France-Presse, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.Как уточняется, ЧП произошло в населенном пункте Акен на юге страны. Пока не сообщается никаких дополнительных подробностей происшествия.Сейчас полиция проводит расследование, чтобы выяснить обстоятельства побега. По данным очевидцев, у полицейского участка, к которому прилегает здание тюрьмы, в тот момент проходила акция протеста против президента республики Жовенеля Моиза.