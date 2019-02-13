Рейсовый автобус в среду утром вспыхнул рядом с остановкой на Каширском шоссе, пассажиры успели покинуть салон. Очевидцы сняли на видео полыхающий общественный транспорт.

Рейсовый автобус в среду утром вспыхнул рядом с остановкой на Каширском шоссе, пассажиры успели покинуть салон. Очевидцы сняли на видео полыхающий общественный транспорт.ЧП произошло около восьми часов утра 13 февраля в районе дома 57 по Каширскому шоссе. Что стало причиной возгорания в автобусе, следовавшем по маршруту №275, специалисты пока не уточняют. На кадрах видно объятую пламенем машину, вокруг которой стоят недавние пассажиры — все они покинули салон сразу после появления едкого дыма.В результате инцидента никто не пострадал, но автобус выгорел практически полностью. По оперативным данным, площадь пожара составила 20 квадратных метров.