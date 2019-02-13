Подозреваемые с целью хищения автомобиля разбили заднее боковое стекло, однако во время повреждения автомашины сработала сигнализация, и злоумышленники скрылись...

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве и УВД по САО задержали двоих приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в попытке кражи автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Ховрино обратился 62-летний москвич. Мужчина сообщил, что неизвестные разбили заднее боковое стекло его автомобиля, припаркованного в одном из дворов на Левобережной улице. Материальный ущерб устанавливается.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались неработающие 28 и 38-летний приезжие. Установлено, что подозреваемые, имея умысел похитить автомобиль, разбили заднее боковое стекло. Во время повреждения автомашины сработала сигнализация, и злоумышленники скрылись.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29