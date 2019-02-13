Во вторник, 12 февраля, на Оттаву обрушился мощный снегопад, внеся существенные коррективы в жизнь города. По прогнозам метеорологов, за сутки в столице Канады может выпасть до 40 сантиметров снега, что составляет почти месячную норму осадков.

Во вторник, 12 февраля, на Оттаву обрушился мощный снегопад, внеся существенные коррективы в жизнь города. По прогнозам метеорологов, за сутки в столице Канады может выпасть до 40 сантиметров снега, что составляет почти месячную норму осадков.Снегопад с порывистым ветром до 17 метров в секунду начался после 16:00 по местному времени (полночь среды по времени Москвы). Из-за него серьезно ухудшилась ситуация на автодорогах города. Из-за плохой видимости и обильных осадков местами скорость движения составляет лишь 20 километров в час. Участились ДТП, которые также мешают движению транспортных потоков.В международном аэропорту Оттавы отменены или задержаны десятки авиарейсов, передает ТАСС.В среду в городе было принято решение об отмене занятий во всех школах. Также будут отменены все группы продленного дня и занятия детских секций, обычно проводимые после уроков.Мэр Оттавы Джим Уотсон обратился к горожанам с призывом по возможности работать в среду из дома и не пользоваться автомобильным транспортом.