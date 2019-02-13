На два месяца арестован киевский полицейский, который задерживал радикалов у Подольского отделения внутренних дел. Его обвинили в избиении активистов, которые пытались ворваться в здание.

На два месяца арестован киевский полицейский, который задерживал радикалов у Подольского отделения внутренних дел. Его обвинили в избиении активистов, которые пытались ворваться в здание.Столкновение произошло 9 февраля, напоминает телеканал "Россия 24". Во время задержания Мельников выкрикнул: "Ложись, Бандера!".Участники протеста заявляют, что требовали расследовать убийство советника херсонского мэра Екатерины Гандзюк. В свою очередь правоохранители говорят, что у радикалов не было никакой символики, указывающей на цель акции. Зато были ножи, газовые баллончики и пистолет.