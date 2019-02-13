Злоумышленники приехали на похищенном автомобиле на Измайловскую площадь и попытались совершить кражу еще одного транспортного средства...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по районам Измайлово и Северное Измайлово задержали двоих приезжих по подозрению в кражах», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже автомобиля марки «Лада Приора», ранее припаркованного на Измайловской площади.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Щелковском проезде. Ими оказали 18-летний и 23-летний приезжие.Установлено, что злоумышленники с помощью проволоки вскрыли автомобиль марки «ВАЗ», припаркованный на улице К. Федина, после чего приехали на похищенном автомобиле на Измайловскую площадь и попытались совершить кражу автомашины «Лада Приора», но не смогли ее завести. Подозреваемые прикрепили трос к похищенной автомашине «ВАЗ» и отбуксировали автомобиль «Ладу Приору» к ближайшему автосервису. После этого они были задержаны сотрудниками уголовного розыска.По данным фактам следственными отделами ОМВД России по району Измайлово и Северное Измайлово возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73