Аннексии Россией Крыма не было, полуостров высказал свое мнение, и Москва приняла его под свое крыло на законных основаниях. А раз так, то Украина не имеет права требовать его обратно. С таким шокирующим для Запада заявлением выступили в Германии.

Аннексии Россией Крыма не было, полуостров высказал свое мнение, и Москваприняла его под свое крыло на законных основаниях. А раз так, то Украинане имеет права требовать его обратно. С таким шокирующим для Западазаявлением выступили в Германии.Россияне нарушала международное право, о чем без устали повторяют США и ихсоюзники. Об этом заявил немецкий журналист Вольфганг Биттнер. В статьедля германского издания Heise ("Хайзе")он проанализировал хронологию событий февраля-марта 2014 года и пришел квыводу, что Крым стал частью России на законных основаниях.В материале исследователь сослался на немецкого юриста Райнхарда Меркеля,который дал четкое определение понятия "аннексия": насильственноеприсоединение территории одного государства к другому с применениемвоенных средств.Однако отделение Крыма от Украины произошло без единого выстрела, располагавшиеся на полуострове контингенты армии Незалежнойне оказали сопротивления. Биттнер отметил, что если бы Россияаннексировала полуостров, то Киев должен был оборонять территорию иобратиться за помощью к другим странам, а также в ООН."Этоозначало бы открытую войну против России – но этого не произошло.Потому что аннексии просто не было", – подчеркнул журналист.дальше был референдум, на котором завысказалось подавляющее большинство жителей полуострова, напомнилевропейцам Биттнер. После этого Крым провозгласил независимость, а затемобратился к Москве за вхождением в состав России."Таким образом, это было мирное отделение Крыма от киевской Украины", – резюмировал аналитик.последнее время на Западе все чаще звучат голоса в пользу . О законности референдума марта 2014 годаранее говорил бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген.Политик напомнил, что полуостров находился в составе России с концаXVIII века, а большая часть его населения – русские. Хаген призвалстраны Запада признать очевидное и смириться с тем, что Москва неоткажется от региона.