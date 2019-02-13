Елена Малышева призналась, что души не чает в своих сыновьях. Артистка рассказала, что ее младший наследник еще не женат.

Елена Малышева призналась, что души не чает в своихсыновьях. Артистка рассказала, что ее младший наследник еще не женат.Елена Малышева в рамках программы "GAZLIVE", которая выходитна YouTube, откровенно говорила о свое семье. Телеведущая считает, чтовырастила замечательных красавцев-сыновей.31-летний наследник звезды – Юрий пошелпо стопам родителей и стал медиком. 29-летний Василий получил образование юриста."У младшего сына свойбизнес. Он живет и в Америке, и в России. А старший сейчас учится, он закончилординатуру здесь по хирургии и сейчас учится в резидентуре в США", – поделиласьЕлена.Знаменитость отметила, что Юрий уже подарил ей замечательныхвнуков. "У нас в семье такая традиция, наших сыновей зовут в честь отца мужа имоего папы, а наших внуков зовут в честь моего мужа и отца жены моего старшегосына", – рассказала телеведущая.После Малышева с улыбкой добавила, что Василий пока еще необзавелся спутницей жизни. Звезда предложила девушкам обратить внимание на ее отпрыска. "Младший сын не женат. Девочки, такой чудесный парень. Не передать.Налетайте, девчонки!" – смеялась раскрасневшаяся телеведущая.Также в интервью Елена рассказала, что ей очень повезло смужем. Своего супруга Игоря Юрьевича, она охарактеризовала как молчаливого доброго человека и блестящего ученого."Я замужем 31 год. Это очень большой срок. Хочу сказать, чточем больше я нахожусь рядом со своим мужем, фамилию которого я ношу, моядевичья фамилия Шабунина. Я свою семью люблю, ею дорожу. Моя семья прошла разныеэтапы своей жизни. Я счастлива, что мы вместе", – добавила знаменитость.