Год колонии получил директор цирка шапито, в котором в октябре 2018 года львица во время представления напала на 4-летнюю девочку. Такой вердикт вынес Успенский районный суд Краснодарского края.

Год колонии получил директор цирка шапито, в котором в октябре 2018 года львица во время представления напала на 4-летнюю девочку. Такой вердикт вынес Успенский районный суд Краснодарского края, передает ГТРК "Кубань".Гособвинитель просил суд назначить директору цирка наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Однако после того, как за подсудимого заступились родители пострадавшей девочки, приговор был смягчен. Обвиняемый проведет в исправительной колонии общего режима один год. Родственники просили судью вовсе не лишать свободы 51-летнего мужчину, поскольку он оказывает семье потерпевших материальную помощь.Напомним: несчастный случай произошел 28 октября в селе Успенском. После ЧП ребенка с множественными ранами доставили в Краснодар. Девочка была прооперирована. Ей потребуется дальнейший курс реабилитации.