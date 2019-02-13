Каждый клип Светланы Лободы – долгожданное событие. Четырехминутную историю из песни она превращает в полноценный фильм с завязкой, драматургией и ярким финалом. Не исключение и видео на хит Instadrama, которое появилось в Сети накануне Дня всех влюбленных.

Каждый клип Светланы Лободы – долгожданное событие. Четырехминутную историю из песни она превращает в полноценный фильм с завязкой, драматургией и ярким финалом. Не исключение и видео на хит Instadrama, которое появилось в Сети накануне Дня всех влюбленных.Откровенные сцены, необычные образы, жаркие поцелуи – опять сумела удивить. А заодно доказать, что является главным трендсеттером и хитмейкером в стране.Она сняла пронзительное видео о том, как искренность, которая была свойственна нам в детстве, уступила место виртуальной реальности. А открытость миру сменилась показными чувствами на камеру. В этом, по мнению Лободы, и есть главная драма нашего времени.Драма присутствует в клипе не только как аллегория, но и буквально: герои попадают в страшную аварию, от которой стынет кровь. Еще более эффектным кажется соединение двух душ в финале клипа.Ролик, что называется, получился на разрыв аорты – никого не оставит равнодушным. Снялись в нем не только опытные актеры, но и студенты Академии Игоря Крутого, которые отлично справились со своими задачами."Божественный клип! А когда они с разгона друг в друга – у меня сердце замерло﻿", "Очень трогательная история любви", "Настоящее искусство без пошлости и излишеств. Большое спасибо всем создателям и участникам!", "Довели до слез!" – отметили восторженные поклонники артистки.Напомним, что в январе на феноменальном шоу в Санкт-Петербурге Светлана Лобода сделала важное о грядущих переменах в жизни. "После этого концерта мы на три месяца садимся в студию и работаем над новым материалом. Надеемся, что сможем снова вас удивить", – сказала со сцены артистка. Свежее творение Светлана планирует показать публике уже этой весной.