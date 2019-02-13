Порядка 180 тысяч рублей и паспорт стали добычей рецидивистки из Южно-Сахалинска, которая с шестой попытки обчистила рюкзак японской туристки. Камера наблюдения зафиксировала действия дерзкой воровки.

Порядка 180 тысяч рублей и паспорт стали добычей рецидивистки из Южно-Сахалинска, которая с шестой попытки обчистила рюкзак японской туристки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала действия дерзкой воровки.Пока гости из Страны восходящего Солнца разузнавали у экскурсовода, как им лучше добраться до примечательных мест на Сахалине, 39-летняя пассажирка автобуса решила воспользоваться ситуацией и проверить содержимое рюкзака. С первой попытки добраться до ценных вещей не получилось, впрочем, как и в результате еще четырех "вылазок" — злоумышленница умело использовала "эффект давки", чтобы покопаться во всех отделениях.Во время шестого "захода" потенциальная жертва направилась к выходу, но это не остановило воровку — она направилась следом и на ходу выудила кошелек и паспорт, после чего скрылась.Потратить около 30 тысяч рублей и 250 тысяч японских йен (примерно 150 тысяч рублей по курсу) женщина не успела — ее задержали. Как оказалось, подозреваемая не раз была судима за кражи. По привычной статье ей грозит до пяти лет лишения свободы.