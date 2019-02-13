В Башкирии водитель Лады Ларгус въехал под остановившийся на светофоре грузовик Freightliner. Водитель грузовика не заметил удара и проехал более 2 километров, волоча за собой автомобиль. Пострадала пассажирка Лады.

В Башкирии водитель фуры не заметил, что в него сзади врезался автомобиль, и проволок его более двух километров.Инцидент произошел утром 13 февраля в Стерлитамакском районе на 125-м километре автодороги Уфа-Оренбург, сообщили РИА Новости сообщили в управлении ГИБДД региона​​​. Водитель "Лады Ларгус" въехал под остановившийся на светофоре грузовик Freightliner. Водитель грузовика не заметил удара и поехал дальше, волоча за собой автомобиль. Так вместе им удалось проехать около двух километров.В "Ладе" находились водитель и шесть пассажиров. Одна пассажирка обратилась за медицинской помощью.