Постпред России при ООН Василий Небензя указал на недостатки американского проекта резолюции по Венесуэле.

Постпред России при ООН Василий Небензя указал на недостатки американского проекта резолюции по Венесуэле. "Он совершенно не сбалансирован", — считает Небензя, который предложил сперва "увидеть проект на столе".В проекте, подготовленном США, предлагается, в частности, провести в Венесуэле новые президентские выборы, передает РИА Новости. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что данный проект направлен на дестабилизацию ситуации в республике. Совбез ООН его не примет, считает Лавров.В качестве альтернативы Россия предлагает свой проект резолюции, в котором, среди прочих способов политического урегулирования ситуации, предлагается задействовать "механизи Монтевидео". Он базируется на том, что для стабилизации обстановки в Венесуэле не могут применяться никакие силовые шаги.Стало также известно, что Василий Небензя встретился с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасом. Также на встрече присутствовали замглавы МИД Феликс Пласенсиа и представитель Венесуэлы в ООН Самюэль Монкада.Дипломаты из Венесуэлы осудили угрозы и попытку вторжения со стороны США. Арреас отметил, что Штаты хотят устроить в республике государственный переворот. Разрешению ситуации будет способствовать проект резолюции, предложенной Россией, отметили в МИД.