Запад использует Украину как пешку в геополитической игре против Российской Федерации. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Запад использует Украину как пешку в геополитической игре против Российской Федерации. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.По его словам, США и Евросоюз абсолютно не интересует сама Украина, ее судьба и благополучие граждан. При этом Запад требует выполнения минских соглашений со стороны Москвы, забывая, что этому же договору должны следовать и в Киеве."Почему вы тогда не добиваетесь того, чтобы Киев сел за стол переговоров, а кормите нас вечными фразами, что Россия должна, должна, должна. Не утруждайте себя — сам отвечу. Это потому, что вас устраивают лукавые киевские парадигмы", — цитирует слова постоянного представителя России при ООН Василия Небензи телеканал "Россия 24".