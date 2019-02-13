Он требует вернуть миллион евро, угрожает тюрьмой и пытается отобрать Mercedes. Жена известного футболиста, бывшего капитана российской сборной Андрея Аршавина написала на мужа заявление в полицию Санкт-Петербурга. Не первый раз супруги Аршавины публично выясняют семейные отношения.

Он требует вернуть миллион евро, угрожает тюрьмой и пытается отобрать Mercedes. Жена известного футболиста, бывшего капитана российской сборной Андрея Аршавина написала на мужа заявление в полицию Санкт-Петербурга. Не первый раз супруги Аршавины публично выясняют семейные отношения. И не в первый раз бывший полузащитник становится и героем скандальных историй.Опасный момент, но уже не на поле, а в жизни. Экс-капитана сборной России Андрея Аршавина обвиняют в совсем не спортивном поведении. Угрозы уголовным преследованием и психологическое давление — обо всем этом супруга Алиса рассказала полицейским."Просит о проведении проверки по факту возможных противоправных действий со стороны ее супруга. Проводится проверка", — пояснил суть претензий Алисы к Андрею Аршавину начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.Объявившему о завершении своей карьеры футболисту, похоже, придется вспомнить спортивное прошлое и защищаться. Против него играет самый серьезный соперник — доказательства."Исходя из тех смс, которые я видел, он хочет, чтобы Алиса отдала ему миллион евро, — рассказал адвокат Андрей Добровинский. — Кроме того, было еще несколько инцидентов. Например, чтобы забрать у Алисы машину, приехало шестеро человек, которые внешне напоминали персонажей известного сериала "Бандитский Петербург".К вопросу Аршавин подошел практично."Например, когда он пишет: если у тебя нет денег, можешь расплатиться бриллиантами или драгоценностями, которые ты получила от предыдущего мужа", — добавил Добровинский.Какую тактику выбрать теперь Аршавин, кажется, еще не определился. На вопросы журналистов сегодня не отвечал ни он сам, ни его мать."Я не общаюсь с журналистами. Не комментирую ничего", — отметила мать Андрея Аршавина Татьяна.И даже адвокат, который обычно представляет интересы спортсмена, сегодня остался в стороне.Они, как люди интеллигентные и уравновешенные, настоящие петербуржцы, наверное, с этой ситуацией справятся сами", — говорит юрист Павле Волошин.Те самые интеллигентные и уравновешенные петербуржцы постоянно оказываются в центре самых разных скандалов. Аршавин около дорогого стрип-клуба отказывается платить за конную прогулку по Петербургу.— Андрей Аршавин, оплатите коня! Тысячу рублей зажал!А его жена, которая нынче отстаивает свое право на миллион, всего месяц назад оскандалилась в аэропорту. Алису вместе с детьми тогда сняли с рейса за дебош, несмотря на крики.Аршавин в ночном клубе с интеллигентной фотомоделью Ольгой Семеновой начал опасное сближение, переквалифицировавшись из полузащитника в нападающего. Семью тогда удалось сохранить, но ненадолго."Он стал без денег, — констатирует модель Ольга Семенова. — Потому сейчас он никому не нужен. И даже в Монголию его не берут играть. Скорее всего, причиной разлада и стал финансовый вопрос".Впрочем, не нужен Аршавин теперь и самой Семеновой. А вот МВД Андреем Аршавиным заинтересовалось: полицейские ждут его на допрос.