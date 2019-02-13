Новый минерал - огнитит обнаружил красноярский учёный Геннадий Шведов. Об этом сообщает ГТРК Красноярск.

Новый минерал — огнитит обнаружил красноярский учёный Геннадий Шведов. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".Открытие было сделано в составе международной группы учёных из России, США, Канады, Великобритании, Италии, Австрии и Германии. Ранее ученые хотели назвать минерал байкалитом. Однако выяснилось, что оно уже присвоено другому минералу, который еще не прошел официальную регистрацию.Стоит отметить, что открытый минерал огнитит будет признан официально только через пять лет.