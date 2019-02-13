На сайте информационного агентства РИА Новости новый раздел - Правительство онлайн. Его цель — рассказывать о ходе реализации национальных проектов. Первую колонку написал премьер-министр Дмитрий Медведев.

На сайте информационного агентства "РИА Новости" новый раздел — "Правительство онлайн". Его цель — рассказывать о ходе реализации национальных проектов.Записи будут делать сами министры. Первая из них уже опубликована, ее автором стал премьер Дмитрий Медведев, сообщает "Россия 24". Глава правительства отметил, что нашу страну пытаются и будут пытаться остановить, но у российской экономики уже выработался сильный иммунитет к внешним шокам. Россия научилась жить и развиваться в условиях постоянного прессинга: если несколько лет назад цены на нефть определяли состояние всей экономики, то сейчас нефтяные котировки почти не оказывают влияния.Медведев подчеркнул, что за шесть лет была создана здоровая макроэкономическая система, а политика в бюджетной и денежно-кредитной сферах помогла не только восстановиться после сильнейшего за последние 50 лет кризиса, но и начать работу над нацпроектами. Он напомнил, что на них будет направлено в ближайшие годы 25,7 триллиона рублей."Они должны усилить Россию. Всех нас. Помочь в достижении стратегических целей развития. Чтобы в 2024 году, оглядываясь назад, мы были вправе сказать: мы сделали все, что планировали", — заявил премьер в своей колонке.По словам Медведева, основная задача состоится в том, чтобы по всей стране люди могли сказать: "Мне нравится та жизнь, которой я живу". Он выразил уверенность в том, что Россия сможет притягивать лучшие умы и идеи – как внутри страны, так и из-за рубежа.