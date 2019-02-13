Написал заявление по собственному желанию и уволился глава брянской управляющей компании, который пообещал дать в рыло пожаловавшейся на состоянии дорог в поселке Суземка женщине. Видео с оскорблениями местной жительницы коммунальщиком разместил местный интернет-ресурс Брянская улица.

Написал заявление по собственному желанию и уволился глава брянской управляющей компании, который пообещал "дать в рыло" пожаловавшейся на состоянии дорог в поселке Суземка женщине. Видео с оскорблениями местной жительницы коммунальщиком разместил местный интернет-ресурс "Брянская улица".Женщина предложила главе коммунальной компании показать, как по не чищенным от снега улицам через огромные лужи на проезжей части приходится ходить в школу детям, сообщает РИА Новости. Директор управляющей компании "Суземкакомсервис" Сергей Цуканов также предложил женщине протрезветь и направил машину на нее после того, как она хлопнула по ней ладонью.Позже видео с извинениями Цуканова появились в соцсетях. Глава администрации Суземского района Борис Слипухов подчеркнул, что ранее на коммунальщика жалоб не поступало, а Цуканов в этой ситуации должен был сдержаться. Чиновник пообещал принять в отношении коммунальщика меры и найти рычаги воздействия, как только он выйдет с больничного листа. Позже он сообщил, что Цуканов уволился.Более того, Борис Слипухов заявил, что проблему с дорогой, где не чищены от снега тротуары, а посреди полотна – огромная лужа, сразу же решили."Там справа видна тропинка, там ходят люди, там немножко была заужена дорога. Оттепель, — заявил чиновник. — Тут же шел грейдер, буквально минут через 30 грейдер расширил дорогу. Там никакой проблемы по проезду не было".Журналисты издания "Новости Брянска" выяснили, что вспыльчивый коммунальщик имеет четыре неоплаченных штрафа за нарушение ПДД.