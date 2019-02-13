Юлия Барановская дала откровенное интервью. Ведущая Первого канала ответила на критику относительно своей внешности и расставила все точки над i насчет возвращения Андрея Аршавина.

Юлия Барановская дала откровенное интервью. Ведущая Первого канала ответила на критику относительно своей внешности и расставила все точки над i насчет возвращения Андрея Аршавина.Недавно футболист Андрей Аршавин произвел сенсацию, когда обнародовал фотографии, на которых запечатлен с детьми от гражданской жены . Шесть лет спортсмен не виделся с наследниками. Когда же он наконец встретился с ними, немедленно поползли слухи о том, что он воссоединился с Юлией Барановской.Однако она категорично заявила, что футболист вернулся не к ней, а к детям. "Отношения взрослых не должны отражаться на детях. И я рада тому, что сейчас происходит. Но могу сказать одно: если это опять прервется, скорее всего, больше уже не случится. Андрей вернулся к детям. Ко мне это никакого отношения не имеет. Мы не встречаемся, не общаемся. Мы родители троих прекрасных детей. Но ни о каком воссоединении и возобновлении отношений речь не идет", – заявила Юлия Барановская.После того, как Андрей Аршавин ушел от гражданской жены, та стала работать на телевидении. Юлия является ведущей на Первом канале. Она обожает свою работу, тратит на нее много времени и сил. Усилия Барановской не прошли даром. Ее знает многомиллионная аудитория, причем не все довольны ее внешностью.Юлия оправдалась: "Я такая, какая есть. Совершенствоваться – да, но казаться – нет… Но почему я должна краситься перед тем, как выйти на улицу, или наносить макияж, чтобы сделать фоточку для соцсетей, не понимаю. Мне жалко тех людей, которые оставляют комментарии: "Вы же публичная личность, как можно так выглядеть?" Как? Я такая, какой меня сделала природа. Или когда люди начинают писать про мой голос. Да, он у меня такой, но почему мне должно быть стыдно за него?"Юлия Барановская призналась, что колет ботокс. "И то только потому, что работаю на телевидении. А лоб не выдерживает мою повышенную эмоциональность", – цитирует телеведущую .