Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту объявил окончательные составы на чемпионаты мира по спринтерскому и классическому многоборьям, которые пройдут в голландском Херенвене и канадском Калгари соответственно.

Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту объявил окончательные составы на чемпионаты мира по спринтерскому и классическому многоборьям, которые пройдут в голландском Херенвене и канадском Калгари соответственно.В спринте за российскую выступят Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, а также Дарья Качанова, Ольга Фаткулина и Ангелина Голикова.На турнире в классическом многоборье за медали поборются Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Сергей Трофимов, Данила Семериков.Чемпионат мира по спринту в Херенвене пройдет 23-24 февраля, соревнования в классическом многоборье в Калгари состоятся 2-3 марта.