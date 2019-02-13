Социальная сеть Одноклассники и РОЦИТ запустили совместный проект, посвященный Неделе безопасного интернета. В специальном игровом тесте пользователи смогут проверить свои знания об основных интернет-угрозах: от социальной инженерии и вишинга до мошеннических конкурсов и даже нигерийского спама.

Социальная сеть Одноклассники и РОЦИТ запустили совместный проект, посвященный Неделе безопасного интернета. В специальном игровом тесте пользователи смогут проверить свои знания об основных интернет-угрозах: от социальной инженерии и вишинга до мошеннических конкурсов и даже нигерийского спама.В приложении внутри ОК пользователям будут предложены несколько реальных ситуаций, которые могут происходить в сети. Задача пользователя — ответить "Верю", если он осведомлен или сталкивался с такими угрозами или "Не верю". В конце каждый участник теста, в зависимости от количества правильных ответов, получит оценку своих знаний по кибербезопасности и станет "интернет-любителем", "интернет-молодцом" или "интернет-гуру".Результатом можно будет поделиться в ленте новостей соцсети, чтобы все друзья и близкие тоже смогли проверить себя на умение противостоять киберугрозам. Тест доступен с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android.13 февраля в 19:30 в Одноклассниках также пройдёт видеочат на тему кибербезопасности: эксперты расскажут зрителям об основных способах защиты данных и своих аккаунтов в интернете, а также поделятся примерами наиболее частых случаев мошенничества в сети. Посмотреть трансляцию можно будет в группе РОЦИТ, зрители смогут в прямом эфире задавать вопросы гостям видеочата.Неделя безопасного интернета в ОК поможет пользователям улучшить свои знания о том, как безопасно общаться в соцсетях, совершать покупки онлайн, находить нужную информацию и не попадаться на уловки мошенников.ПРОЙТИ ТЕСТ.