Дмитрий Певцов рассказал журналистам, о работе с легендарным
Николаем Караченцовым. Артисты много лет бок о бок служили в театре Ленком.
Дмитрий Певцов рассказал журналистам, о работе с легендарным
Николаем Караченцовым. Артисты много лет бок о бок служили в театре "Ленком".
Певцов вспоминает, что появление Караченцова нельзя
было не заметить. "Петрович в театре", – передавали сотрудники из уст в уста, и
всем было понятно, о чем и о ком идет речь.
"Это наш Петрович, который влетал – он постоянно где-то
снимался, ездил на концерты – он влетал ураганным смерчем, играл и улетал
куда-то. Весь в разговорах, в телефонах, теннисе", – отмечает Дмитрий.
Артист добавил, что Караченцов был невероятно деятелен,
однако имел удивительную способность – засыпать на съемках буквально везде. Минутного перерыва
между дублями хватало, чтобы тот погрузился в крепкий сон. "Я так понимаю, у
него был чудовищный график, и он недосыпал. Там: "Камера стоп, у нас две
минуты. Где Николай Петрович?" А вот он спит уже", – вспоминает артист.
По мнению Певцова, Караченцов очень ответственно подходил к
своей роли в спектакле "Юнона и Авось". Народный
артист заставлял труппу снова и снова прогонять танцевальные номера.
"При этом он нас мучал, когда играл "Юнону". Он же был
режиссером, проводил танцевальные репетиции, показывал все движения", – поведал
Дмитрий.
Николай Петрович очень гневался на актеров, когда те
безответственно подходили к работе или не могли запомнить движения. К слову,
злился он недолго, для коллег он был очень близким человеком. Караченцова нельзя
было не любить. Об этом сообщает .