Дмитрий Певцов рассказал журналистам, о работе с легендарным Николаем Караченцовым. Артисты много лет бок о бок служили в театре Ленком.

Дмитрий Певцов рассказал журналистам, о работе с легендарнымНиколаем Караченцовым. Артисты много лет бок о бок служили в театре "Ленком".Певцов вспоминает, что появление Караченцова нельзябыло не заметить. "Петрович в театре", – передавали сотрудники из уст в уста, ивсем было понятно, о чем и о ком идет речь."Это наш Петрович, который влетал – он постоянно где-тоснимался, ездил на концерты – он влетал ураганным смерчем, играл и улеталкуда-то. Весь в разговорах, в телефонах, теннисе", – отмечает Дмитрий.Артист добавил, что Караченцов был невероятно деятелен,однако имел удивительную способность – засыпать на съемках буквально везде. Минутного перерывамежду дублями хватало, чтобы тот погрузился в крепкий сон. "Я так понимаю, унего был чудовищный график, и он недосыпал. Там: "Камера стоп, у нас двеминуты. Где Николай Петрович?" А вот он спит уже", – вспоминает артист.По мнению Певцова, Караченцов очень ответственно подходил ксвоей роли в спектакле "Юнона и Авось". Народныйартист заставлял труппу снова и снова прогонять танцевальные номера."При этом он нас мучал, когда играл "Юнону". Он же былрежиссером, проводил танцевальные репетиции, показывал все движения", – поведалДмитрий.Николай Петрович очень гневался на актеров, когда тебезответственно подходили к работе или не могли запомнить движения. К слову,злился он недолго, для коллег он был очень близким человеком. Караченцова нельзябыло не любить. Об этом сообщает .