Дмитрий Певцов рассказал журналистам о работе с легендарным Николаем Караченцовым. Артисты много лет бок о бок служили в театре Ленком.

Дмитрий Певцов рассказал журналистам о работе с легендарнымНиколаем Караченцовым. Артисты много лет бок о бок служили в театре "Ленком".Певцов вспомнил, что появление Караченцова нельзябыло не заметить. "Петрович в театре!" – передавали сотрудники из уст в уста, ивсем было понятно, о ком идет речь."Это наш Петрович, который влетал – постоянно где-тоснимался, ездил на концерты – ураганным смерчем, играл и улеталкуда-то. Весь в разговорах, в телефонах, теннисе", – отметил Дмитрий.Он добавил, что Караченцов был невероятно деятельным,однако имел удивительную способность – засыпать на съемках буквально везде. Минутного перерывамежду дублями хватало, чтобы тот погрузился в крепкий сон."Я так понимаю, унего был чудовищный график, он недосыпал. "Камера, стоп! У нас двеминуты. Где Николай Петрович?" А вот – он спит уже..." – рассказал актер.По мнению Певцова, Караченцов очень серьезно подходил к своей роли в спектакле "Юнона и Авось". Народныйартист заставлял труппу снова и снова прогонять танцевальные номера."Он нас мучил, когда играл "Юнону". Он же былрежиссером – проводил танцевальные репетиции, показывал все движения", – поведалДмитрий.Николай Петрович очень гневался на актеров, когда тебезответственно относились к работе или не запоминали движения. Впрочем,злился недолго и для коллег был очень близким человеком. Караченцова нельзябыло не любить, напоминает "".