Потерпевшие сообщили, что на улице Большая Дмитровка на них напали неизвестные, избили, похитили мобильные телефоны и денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали двоих приезжих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на граждан», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступили заявления о разбоях на улице Большая Дмитровка. Двое молодых людей сообщили, что на вышеуказанной улице на них напали неизвестные, избили, похитили мобильные телефоны и денежные средства, после чего скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Порядковом переулке задержали подозреваемых. Ими оказались 19-летний и 20-летний приезжие. Похищенные телефоны они сбыли, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61