Необъяснимые явления на перевале Дятлова наблюдали члены
группы, занимавшейся поисками пропавших туристов. Власти приказали молчать об
увиденном.
Необъяснимые явления на перевале Дятлова наблюдали члены
группы, занимавшейся поисками пропавших туристов. Власти приказали молчать об
увиденном.
Поисками пропавшей группы Дятлова на уральском перевале в
марте 1959 года занималась группа, составленная из студентов и солдат. Они
стали свидетелями необычного явления – над перевалом взлетел огненный шар.
Журналисты нашли одного из участников той поисковой
операции, Бориса Сычева. Он рассказал, как среди ночи группу внезапно подняли
дежурные, заставили одеться и выйти из палатки. На улицу выпускали по одному
человеку.
"Когда мы вышли, дежурные показали: "Смотрите
наверх, на перевал". От перевала, видим —плывет по небу большой огненный
шар. Внешне похожий на диск луны. Но не луна – этот шар был больше по диаметру.
И вот он отдалился от перевала, прошел несколько в стороне от нас. Яркого
свечения мы не наблюдали. После скрылся за горизонтом", – рассказал Сычев.
Подтверждается рассказ свидетеля и отправленной в штаб радиограммой,
которая сохранилась в уголовном деле. В ней уточняется, что из центра кольца
появилась звезда, которая постепенно увеличивалась до размера луны и стала
падать вниз. Необычное явление на наблюдал весь личный состав, поднятый по тревоге.
О том же рассказал и другой участник поисков, Валентин Якименко.
Сообщения о полетах огненных шаров над Северным Уралом зимой
– весной 1959 года отражены в разных источниках. Об этом, в частности, писала 17
февраля газета "Тагильский рабочий". Огненные шары в то время были
главной темой разговоров местных жителей.
Специалисты сначала пытались объяснить явление на запуском
ракет и испытаниями новой системы ПВО. Однако военные эксперты единодушны в
своих заключениях: во-первых, на след от полета ракеты это не похоже,
во-вторых, в районе перевала Дятлова не было полигонов, на которых могли бы проходить
подобные испытания, пишет .