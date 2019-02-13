Необъяснимые явления на перевале Дятлова наблюдали члены группы, занимавшейся поисками пропавших туристов. Власти приказали молчать об увиденном.

Необъяснимые явления на перевале Дятлова наблюдали членыгруппы, занимавшейся поисками пропавших туристов. Власти приказали молчать обувиденном.Поисками пропавшей группы Дятлова на уральском перевале вмарте 1959 года занималась группа, составленная из студентов и солдат. Онистали свидетелями необычного явления – над перевалом взлетел огненный шар.Журналисты нашли одного из участников той поисковойоперации, Бориса Сычева. Он рассказал, как среди ночи группу внезапно поднялидежурные, заставили одеться и выйти из палатки. На улицу выпускали по одномучеловеку."Когда мы вышли, дежурные показали: "Смотритенаверх, на перевал". От перевала, видим —плывет по небу большой огненныйшар. Внешне похожий на диск луны. Но не луна – этот шар был больше по диаметру.И вот он отдалился от перевала, прошел несколько в стороне от нас. Яркогосвечения мы не наблюдали. После скрылся за горизонтом", – рассказал Сычев.Подтверждается рассказ свидетеля и отправленной в штаб радиограммой,которая сохранилась в уголовном деле. В ней уточняется, что из центра кольцапоявилась звезда, которая постепенно увеличивалась до размера луны и сталападать вниз. Необычное явление на наблюдал весь личный состав, поднятый по тревоге.О том же рассказал и другой участник поисков, Валентин Якименко.Сообщения о полетах огненных шаров над Северным Уралом зимой– весной 1959 года отражены в разных источниках. Об этом, в частности, писала 17февраля газета "Тагильский рабочий". Огненные шары в то время былиглавной темой разговоров местных жителей.Специалисты сначала пытались объяснить явление на запускомракет и испытаниями новой системы ПВО. Однако военные эксперты единодушны всвоих заключениях: во-первых, на след от полета ракеты это не похоже,во-вторых, в районе перевала Дятлова не было полигонов, на которых могли бы проходитьподобные испытания, пишет .