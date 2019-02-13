Семнадцатилетний палестинец скончался от ран, полученных во время столкновений с израильскими военными. Стычка произошла 8 февраля на протестной акции Великий марш возвращения.

Семнадцатилетний палестинец скончался от ран, полученных во время столкновений с израильскими военными. Стычка произошла 8 февраля на протестной акции "Великий марш возвращения". Это череда протестов, которая длится уже 10 месяцев, уточняет РИА Новости.Умерший юноша – третья жертва столкновений. Кроме него, жертвами израильских военных стало ещ двое подростков — 14 и 17 лет.12 февраля на северной границе сектора Газа произошло новое столкновение. Пострадали четверо палестинцев.