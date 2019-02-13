Сбой в движении электричек произошел на Курском направлении Московской железной дороги, пассажирам нескольких пригородных поездов пришлось пешком по снегу добираться до ближайших платформ и автобусных остановок. Очевидцы сняли на видео массовую эвакуацию.

Сбой в движении электричек произошел на Курском направлении Московской железной дороги, пассажирам нескольких пригородных поездов пришлось пешком по снегу добираться до ближайших платформ и автобусных остановок. Очевидцы сняли на видео массовую "эвакуацию".Около девяти часов утра на станции Царицыно по техническим причинам остановилась электричка Львовская — Нахабино, всех пассажиров высадили. Следом за ней встали еще несколько электропоездов, движение было прервано примерно на полчаса, пока состав не отбуксировал локомотив.Пассажиры, устав от ожидания, начали массово покидать вагоны: на кадрах видно, как люди спрыгивают в снег и направляются к автобусным остановкам, чтобы добраться до Москвы.Позднее пресс-служба МЖД сообщила, что движение восстановлено, но тысячи людей опоздали из-за сбоя на работу.