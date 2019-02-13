Менее чем через неделю после появления сообщений о переводе члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза в следственный изолятор в Хабаровском крае была опубликована новая видеоэкскурсия по его вольготным угодьям в колонии строгого режима в Приамурье.

Менее чем через неделю после появления сообщений о переводе члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза в следственный изолятор в Хабаровском крае была опубликована новая видеоэкскурсия по его вольготным угодьям в колонии строгого режима в Приамурье."Вячеслав с "оператором" делает видеообзор своей усадьбы, которая отделена от общей территории колонии калиткой. Продолжает рассказывать о достижениях сельского хозяйства и даже мельком появляется в кадре у зеркала", — отметил обнародовавший ролик Сергей Перин.Ранее он уже выступал своеобразным проводником в мир с "нечеловеческими условиями содержания" осужденного на 20 лет за убийства Цеповяза. Если ранее в роликах упоминались пасека, спальня в отдельном вагончике, турник, нарды и друг Ванька, то новая запись добавляет красок в жизнь члена банды Цапков."Вань, смотри, какая-то морковка растет. Это пасека, где пчел держим и мед качаем. Это душик сделали, купаться будем... и будет просто отлично", — проводит обзор заключенный из станицы Кущевской.Угодья огорожены забором и, судя по кадрам, вплотную примыкают к ИК-3, где и отбывает наказание "крабоед". Перин уповает на то, что новая запись позволит правоохранителям сделать окончательные выводы о масштабах ситуации, а также "установить, что красивая жизнь длилась годами".На прошлой неделе источник РИА Новости сообщил, что Цеповяза перевели из Приамурья в следственный изолятор в Хабаровске. В пресс-службе регионального УФСИН его местонахождение уточнить отказались.