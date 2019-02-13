Во вторник, 12 февраля, министерство обороны США опубликовало краткое содержание стратегии искусственного интеллекта, которая направлена в том числе на противодействие России и КНР в этой области.

Во вторник, 12 февраля, министерство обороны США опубликовало краткое содержание стратегии искусственного интеллекта, которая направлена в том числе на противодействие России и КНР в этой области.Как отмечается в документе, другие страны (в частности, КНР и РФ) делают значительные инвестиции в искусственный интеллект в военных целях, в том числе в приложения, поднимающие вопросы, которые касаются международных норм и права.Данные инвестиции представляют угрозу технологическим и операционным преимуществам США, а также могут дестабилизировать открытый и свободный международный порядок. США, а также их союзники и партнеры должны принять искусственный интеллект на вооружение, чтобы поддерживать свое стратегическое превосходство на будущих полях сражений, а также для сохранения этого порядка.Как уточняют авторы, стратегия направлена на продвижение процветания и безопасности Соединенных Штатов Америки. Что же касается их противников и соперников – они бросают вызов традициям и ценностям в отношении прав и свобод человека, передает РИА Новости.В стратегии рассмотрены общие подходы к развитию искусственного интеллекта на государственном уровне с привлечением научных кругов, частных компаний, общественности, а также правительств и компаний стран-союзников.Стратегия искусственного интеллекта повторяет посыл действующих ядерной и оборонной стратегий Соединенных Штатов, где КНР и Россия объявлены главными противниками, а их сдерживание ради сохранения доминирования США в мире представлено как главная цель.