Шутливое замечание известного тележурналиста Владимира
Познера о китайцах стало причиной серьезных разбирательств для Первого канала. Зрители
подали заявление в Общественную коллегию по жалобам на прессу.
Шутливое замечание известного тележурналиста Владимира
Познера о китайцах стало причиной серьезных разбирательств для Первого канала. Зрители
подали заявление в Общественную коллегию по жалобам на прессу.
Скандал разразился после показа по Первому каналу одной из
серий документального сериала "Самые. Самые. Самые". Владимир Познер
посетил финскую резиденцию Санта-Клауса. Журналиста поразил наплыв китайских
туристов.
"Я походил, посмотрел, очень много китайцев. Просто вы
знаете… Я не окосел, нет? Потому что от этого количества…", – пошутил
Владимир Познер.
Неудачная шутка не осталась незамеченной. На нее обратила
внимание телезрительница Туяна Басанова, представительница одного из коренных
народов Сибири. Она подчеркнула, что ей неприятно было слышать подобные
высказывания от такого многоопытного, известного тележурналиста как . Тем более
неприятно, что это пропустили в эфир на Первом канале.
Басанова обратилась в Общественную коллегию по жалобам на
прессу. В своем письме россиянка с сарказмом отметила, что, по версии Познера,
если долго быть рядом с китайцами, человек с другим разрезом глаз может
окосеть. Жалобу Туяны Басановой на Первый канал коллегия рассмотрит уже 19
февраля, пишет .
Напомним, недавно Владимир высказался по поводу скандала вокруг "любовного треугольника" Ксении Собчак, ее супруга Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова. Познер вспомнил, что он по образованию биолог и заявил, что люди по природе своей полигамны – как мужчины, так и женщины..