Шутливое замечание известного тележурналиста Владимира Познера о китайцах стало причиной серьезных разбирательств для Первого канала. Зрители подали заявление в Общественную коллегию по жалобам на прессу.

Шутливое замечание известного тележурналиста ВладимираПознера о китайцах стало причиной серьезных разбирательств для Первого канала. Зрителиподали заявление в Общественную коллегию по жалобам на прессу.Скандал разразился после показа по Первому каналу одной изсерий документального сериала "Самые. Самые. Самые". Владимир Познерпосетил финскую резиденцию Санта-Клауса. Журналиста поразил наплыв китайскихтуристов."Я походил, посмотрел, очень много китайцев. Просто вызнаете… Я не окосел, нет? Потому что от этого количества…", – пошутилВладимир Познер.Неудачная шутка не осталась незамеченной. На нее обратилавнимание телезрительница Туяна Басанова, представительница одного из коренныхнародов Сибири. Она подчеркнула, что ей неприятно было слышать подобныевысказывания от такого многоопытного, известного тележурналиста как . Тем болеенеприятно, что это пропустили в эфир на Первом канале.Басанова обратилась в Общественную коллегию по жалобам напрессу. В своем письме россиянка с сарказмом отметила, что, по версии Познера,если долго быть рядом с китайцами, человек с другим разрезом глаз можетокосеть. Жалобу Туяны Басановой на Первый канал коллегия рассмотрит уже 19февраля, пишет .Напомним, недавно Владимир высказался по поводу скандала вокруг "любовного треугольника" Ксении Собчак, ее супруга Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова. Познер вспомнил, что он по образованию биолог и заявил, что люди по природе своей полигамны – как мужчины, так и женщины..