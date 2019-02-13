Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уверен, что внимание президента РФ Владимира Путина к главе Татарстана Рустаму Минниханову – не признак недовольства работой руководителя региона.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уверен, что внимание президента РФ Владимира Путина к главе Татарстана Рустаму Минниханову – не признак недовольства работой руководителя региона, передает ТАСС.Представитель Кремля напомнил, что между Путиным и Миннихановым сложились доверительные отношения. "Российский лидер ценит то, как ведется работа в Татарстане. Такое отношение по-доброму, с юмором вовсе не является признаком какого-то строгого отношения или каких-то претензий со стороны главы государства", — сказал Песков.Как сообщалось, во вторник Путин побывал в Казани, где в различных форматах обсуждалось выполнение нацпроекта "Жилье и городская среда".В ходе одной из дискуссий Путин в шутку указал Минниханову на его невнимательность.