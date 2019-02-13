17 февраля в Доме музыки выступит победитель конкурса Щелкунчик Иван Пятков. Концерт пройдет в рамках абонементного цикла Дети – детям. Услышать будущего зов….

Московский международный Дом музыки и Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова приглашают слушателей на концерты абонементного цикла "Дети – детям. Услышать будущего зов…". Предстоящий концерт цикла "Ждем весну", который состоится в Камерном зале 17 февраля, пройдет с участием победителя Международного телевизионного конкурса "Щелкунчик" Ивана Пяткова.Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова в 2019 году отмечает свое 25-летие. За прошедшие годы Фонд организовал множество знаковых проектов. Один из главных – удостоенный премии правительства России абонементный цикл "Дети – детям. Услышать будущего зов…", который проводится в Московском международном Доме музыки с первого сезона.В предстоящем концерте впервые после триумфальной победы на ХIХ Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик" выступит одаренный исполнитель на баритоне Иван Пятков. Известный трубач Сергей Накаряков отозвался о нем, как о явлении, в которое он верит и желает всяческих успехов.В вечере также примут участие талантливые юные солисты, которые исполнят сочинения Моцарта, Шумана, Чайковского, Рахманинова, Франка, Поппера, Дунаевского, написанные для фортепиано, скрипки, виолончели, баритона, ксилофона и гуслей. Украшением концерта станет выступление Ансамбля солистов Молодежного оркестра флейт, фортепианного трио (фортепиано, кларнет, гитара) и вокального дуэта (сопрано и контратенор). На одной сцене выступят учащиеся московских музыкальных учебных заведений, а также гости из Новосибирска и Новосибирской области (г. Карасук).В фойе Камерного зала Фонд Спивакова представит выставку работ Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской.Концерт состоится 17 февраля в 13:00 в Камерном зале Дома музыки.Международный Благотворительный Фонд Владимира Спивакова — некоммерческая благотворительная организация, основанная в мае 1994 года по инициативе всемирно известного скрипача, дирижера и общественного деятеля Владимира Спивакова. Направление деятельности МБФ Владимира Спивакова — помощь детям, одаренным в музыке и изобразительном искусстве, в развитии их талантов, организации их творческого процесса в России и за границей. Также одним из важнейших направлений является сохранение и развитие культурных ценностей и обеспечение всесторонней благотворительной поддержки. Международный Благотворительный Фонд Владимира Спивакова помогает молодым талантливым музыкантам, танцорам, художникам, организовывая для них мастер-классы, концерты, туры и выставки. Стипендиаты Фонда принимают участие в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях.Фонд оказывает постоянную поддержку музыкальным школам Москвы, Санкт-Петербурга, регионам России и странам СНГ и Балтии, а также школам искусств и художественным школам.Фонд поддерживает многие социальные программы, связанные с образованием, наукой, искусством и культурой. Фонд осуществляет поддержку в сфере детского здоровья, помогает сиротам, детям-инвалидам, детским домам и больницам.Президентом Фонда является Владимир Спиваков.