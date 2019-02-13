Известный финансист и спекулянт, миллиардер и автор книги “Трагедия Европейского Союза∎ предрекает ЕС развал по примеру того, как распадался СССР.

Известный финансист и спекулянт, миллиардер и автор книги “Трагедия Европейского Союза” предрекает ЕС развал по примеру того, как распадался СССР.В своей статье Сорос предупреждает, что уже сейчас политические решения, принимаемые в руководящих кругах единой Европы схожи с теми, что принимались в Политбюро , когда от них уже не зависело будущее Союза.Последовательный сторонник глобализации, Джордж Сорос пытается убедить европейцев, что им следует вернуться на центростремительный курс в политике, как внешней, так и внутренней.Личный интерес финансиста вполне объясним. Рыночная капитализация и прогнозируемость экономических процессов страдают в условиях невозможности осуществлять контроль над всей глобальной европейской инфраструктурой.Сороса пугают предстоящие в мае этого года выборы в Европарламент. Он предупреждает, что уже сейчас очевиден успех на этих выборах сторонников антиевропейской дезинтеграции.Его печалит тот факт, что центральная власть в ЕС не обладает достаточными правовыми инструментами, чтобы подчинить себе политические процессы в отдельных странах. В то же время, в отношении ряда государств вводятся механизмы, вызывающие раздражение населения и поднимающие антиевропейскую волну.В качестве примера Сорос приводит Италию. В отношении этой страны действует Дублинское соглашение, обязывающее Рим нести основную тяжесть расходов по приёму нелегальных мигрантов, что вызвало бурю протестных настроений и привело к тому, что власть в стране перешла в руки представителей “Лиги Севера” и “Движения пяти звёзд”.И теперь Италия в своих внешнеполитических решениях выбивается из общеевропейского единогласия, делает вывод Сорос.Пугает финансиста и возникшая политическая нестабильность в Германии, где позиции правящего блока ХДС-ХСС оказались расшатаны укрепившимися, как их именует Сорос — “экстремистами”, из партии “Альтернатива для Германии”.В итоге, делает вывод финансист, правящая коалиция уже не может позволить себе быть безоглядно проевропейской.Ещё меньше внушает надежд на единство европейского курса ситуация, сложившаяся в Великобритании, где к межпартийному конфликту, основанному на разнице во взглядах на Brexit добавились и внутренние противоречия в каждой из конфликтующих партий. Лейбористы упрекают своего лидера Джереми Корбина за сговор с Терезой Мэй, а саму Мэй уже Сорос винит в настойчивом проталкивали соглашения по Brexit, тогда как по его мнению лучшим сценарием был бы вовсе отказ от выхода из ЕС.Ещё меньше энтузиазма у Сороса вызывают общеевропейские политические альянсы и в первую очередь — Европейская народная партия (ЕНП). Ей досталась порция критики за абсолютную беспринципность позиций, которую Сорос, обвинённый в своё время во вмешательстве во внутренние дела Венгрии, увидел в политическом решении ЕНП оставить в своих рядах партию “Фидес” венгерского премьера Виктора Орбана, ради сохранения парламентского большинства и контроля над ключевыми постами в ЕС.В завершение статьи Сорос пытается убедить читателей, что политические силы, не направленные на централизацию власти в Европе, являются для неё враждебными.Если “дремлющее проевропейское большинство” не мобилизуется, то “мечта о единой Европе может смениться кошмаром XXI века”, делает вывод Сорос, старательно забывая о том, что центробежные тенденции во многих странах ЕС наглядно демонстрируют, что далеко не все европейцы разделяют его точку зрения.