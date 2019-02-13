Убийца Ильи Тихановича сам сообщил жене режиссера о
преступлении – после чего спокойно покинул квартиру. Ребенку Тихановича, увидевшему
лежащего в луже крови отца, понадобится психологическая помощь.
Убийца Ильи Тихановича сам сообщил жене режиссера о
преступлении – после чего спокойно покинул квартиру. Ребенку Тихановича, увидевшему
лежащего в луже крови отца, понадобится психологическая помощь.
Супруга режиссера короткометражных фильмов Ильи Тихановича
запрещала ему встречаться с местными пьяницами. Тем не менее, 12 февраля муж
снова привел домой собутыльника, с которым незадолго до этого познакомился на
улице.
47-летний Тиханович проживал в "двушке" с женой
Екатериной и четырьмя детьми (тремя дочками 15, 12 и 4 лет и 9-летним сыном).
Супруги – творческие люди, в последнее время официально нигде не работали,
перебивались случайными заработками.
Илья вернулся домой в компании нового знакомого из
Тамбовской области, у которого при себе была бутылка водки. По словам жены режиссера, визитер – который даже не представился – вел себя спокойно и
интеллигентно, и она разрешила ему остаться. Мужчины прошли на кухню и стали
выпивать.
Никаких подозрительных звуков или шума с кухни не
доносилось. Примерно в 22 часа, когда Екатерина укладывала детей, в дверь
спальни постучал гость и невозмутимо сообщил ей, что только что убил ее мужа. Женщина
не поверила – однако, прибежав со старшей дочерью на кухню, увидела . Он лежал в луже крови с ножом в шее.
Старшая дочь Тихановича в шоке, ей понадобится помощь психолога. А убийца спокойно вышел из квартиры, пока жена режиссера звонила в экстренные службы. Оперативники
задержали его по горячим следам. Отвечать на вопросы мужчина не может – он
сильно пьян. Выяснить мотивы убийства Тихановича удастся лишь после того, как
преступник протрезвеет, пишет "МК".