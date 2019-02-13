Убийца Ильи Тихановича сам сообщил жене режиссера о преступлении – после чего спокойно покинул квартиру. Ребенку Тихановича, увидевшему лежащего в луже крови отца, понадобится психологическая помощь.

Убийца Ильи Тихановича сам сообщил жене режиссера опреступлении – после чего спокойно покинул квартиру. Ребенку Тихановича, увидевшемулежащего в луже крови отца, понадобится психологическая помощь.Супруга режиссера короткометражных фильмов Ильи Тихановичазапрещала ему встречаться с местными пьяницами. Тем не менее, 12 февраля мужснова привел домой собутыльника, с которым незадолго до этого познакомился наулице.47-летний Тиханович проживал в "двушке" с женойЕкатериной и четырьмя детьми (тремя дочками 15, 12 и 4 лет и 9-летним сыном).Супруги – творческие люди, в последнее время официально нигде не работали,перебивались случайными заработками.Илья вернулся домой в компании нового знакомого изТамбовской области, у которого при себе была бутылка водки. По словам жены режиссера, визитер – который даже не представился – вел себя спокойно иинтеллигентно, и она разрешила ему остаться. Мужчины прошли на кухню и сталивыпивать.Никаких подозрительных звуков или шума с кухни недоносилось. Примерно в 22 часа, когда Екатерина укладывала детей, в дверьспальни постучал гость и невозмутимо сообщил ей, что только что убил ее мужа. Женщинане поверила – однако, прибежав со старшей дочерью на кухню, увидела . Он лежал в луже крови с ножом в шее.Старшая дочь Тихановича в шоке, ей понадобится помощь психолога. А убийца спокойно вышел из квартиры, пока жена режиссера звонила в экстренные службы. Оперативникизадержали его по горячим следам. Отвечать на вопросы мужчина не может – онсильно пьян. Выяснить мотивы убийства Тихановича удастся лишь после того, какпреступник протрезвеет, пишет "МК".