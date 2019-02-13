17-летний подросток в Севастополе под воздействием химических препаратов убил мать и бабушку.

17-летний подросток в Севастополе под воздействием химических препаратов убил мать и бабушку. Он увидел в них демонов, рассказала городской омбудсмен Марина Песчанская.Юноша нанес женщинам множественные ранения ножом и топором. Затем он скрылся, передает РИА Новости. Полиция быстро задержала его и арестовала. Подростка обвиняют в двойном убийстве.Семья не была благополучной, подчеркнула Песчанская. Подростку, употреблявшему наркотики (так называемую "соль"), назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за кражу и грабеж. В феврале ему исполнится 18 лет.