В Новороссийске контейнер, заполненный мандаринами, рухнул на легковой автомобиль. Пассажир автомобиля, 33-летняя сотрудница МВД, погибла на месте. Водитель остался жив.

В Новороссийске контейнер, заполненный мандаринами, рухнул на легковой автомобиль. Пассажир автомобиля, 33-летняя сотрудница МВД погибла на месте.Инцидент произошел минувшим вечером, 12 февраля. По предварительным данным, колесо грузовика наехало на бордюр, и от толчка незакрепленный должным образом контейнер рухнул на проезжающий мимо автомобиль Маzdа.Тело жертвы удалось достать лишь с помощью гидравлических инструментов.На трагедию тут же отреагировали мошенники: в социальных сетях немедленно появились записи, в которых объявлялось о сборе денежных средств для двух детей погибшей женщины, оставшихся без мамы. Просьбы о помощи сопровождались фотографиями с места ДТП.В пресс-службе УМВД РФ по Новороссийску прокомментировали эти записи местным СМИ: "Никаких официальных интернет-сборов в помощь детям не проводится. Это мошенники. Если вы хотите помочь детям, то необходимо прийти в отдел кадров Управления МВД РФ по г. Новороссийску."