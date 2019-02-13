Случайный знакомый, находясь у заявителя в квартире, воспользовался отсутствием внимания со стороны потерпевшего и похитил принадлежащие ему личные вещи...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали 28-летнего приезжего, подозреваемого в совершении кражи из квартиры.В ОМВД России по району Чертаново Северное поступило сообщение о краже. По словам заявителя, случайный знакомый, находясь у него в квартире, воспользовался отсутствием внимания со стороны потерпевшего и похитил принадлежащие ему личные вещи, компьютерную технику, мобильный телефон, золотые ювелирные изделия, после чего скрылся. Ущерб составил 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий.Также установлено, что злоумышленник при помощи похищенного телефона, к которому был привязан банковский счет потерпевшего, потратил по своему усмотрению денежные средства в размере 40 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Ведется розыск похищенного имущества.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22