При личном досмотре у подозреваемого обнаружена картонная упаковка из-под гречневой крупы, в которой находилось около 500 граммов героина...

«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов ОСН "Гром" УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали жителя Подмосковья по подозрению в покушении на сбыт героина в крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Полицейские получили оперативную информацию о 40-летнем мужчине, который работал в столице водителем и мог быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории города. После установления его личности оперативникам стало известно, что злоумышленник перемещался на автомашине марки «Киа Рио» и прятал наркотики в тайниках.В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан около подъезда одного из домов на улице Маршала Федоренко, где хотел сделать закладку. При личном досмотре у подозреваемого обнаружена картонная упаковка из-под гречневой крупы, в которой находился черный пакет с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой около 500 граммов, что является крупным размером.Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве