Чем ближе президентские выборы на Украине, тем больше
популистских заявлений будут делать кандидаты. У Петра Порошенко в этом смысле
возможностей больше, чем у других участников предвыборной гонки: он в
полной мере использует административный ресурс. Во всеуслышание можно даже
заявить о выполнении минских соглашений, а на деле держать в своих тюрьмах заложников с юго-востока.
Чем ближе президентские выборы на Украине, тем больше
популистских заявлений будут делать кандидаты. У Петра Порошенко в этом смысле
возможностей больше, чем у других участников предвыборной гонки: он в
полной мере использует административный ресурс. Во всеуслышание можно даже
заявить о выполнении минских соглашений, а на деле держать в своих тюрьмах заложников с юго-востока.
Так и сделала киевская власть: она вышла с предложением к
ДНР об обмене 33 дончан на 11 задержанных со стороны Украины. Уполномоченный по
правам человека непризнанной республики Дарья Морозова назвала это очередным
шоу накануне президентских выборов.
По ее словам, Украина признала, что удерживает в тюрьмах на
территории страны 101 пленного только из ДНР. А сколько всего жителей
юго-востока находятся в заключении никто не знает. В Донецке утверждают, что их
более 250-ти.
"Мы понимаем, что украинская сторона просто затягивает
вопрос и хочет сделать показательный обмен, а не выполнять этот пункт минских
соглашений в полном объеме", – сказала Морозова в интервью изданию
"ПолитНавигатор".
В Донецке и Луганске настаивают на обмене всех на всех. Собственно,
это подразумевают и минские соглашения. мог принять политическое
решение об обмене в любое время, но он устроил банальный торг, поставив на кон
жизни людей. Впрочем, дефицита популистских заявлений Порошенко и его игры на публику народ Украины перед выборами не испытывает.
Месяц назад глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал
Киев за неконструктивный подход к решению этой проблемы. "Неоднократно
выверялись списки, фамилии были согласованы, и Украина очередное свое обещание
не выполнила", – сказал министр.
Тем временем роль в переговорах по обмену пленными пытается взять на себя украинская
оппозиция: в январе с визитом в Донбассе побывал Дмитрий Перлин, которого
называют доверенным лицом лидера общественного движения "Украинский
выбор" Виктора Медведчука.