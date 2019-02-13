Чем ближе президентские выборы на Украине, тем больше популистских заявлений будут делать кандидаты. У Петра Порошенко в этом смысле возможностей больше, чем у других участников предвыборной гонки: он в полной мере использует административный ресурс. Во всеуслышание можно даже заявить о выполнении минских соглашений, а на деле держать в своих тюрьмах заложников с юго-востока.

Чем ближе президентские выборы на Украине, тем большепопулистских заявлений будут делать кандидаты. У Петра Порошенко в этом смыслевозможностей больше, чем у других участников предвыборной гонки: он вполной мере использует административный ресурс. Во всеуслышание можно дажезаявить о выполнении минских соглашений, а на деле держать в своих тюрьмах заложников с юго-востока.Так и сделала киевская власть: она вышла с предложением кДНР об обмене 33 дончан на 11 задержанных со стороны Украины. Уполномоченный поправам человека непризнанной республики Дарья Морозова назвала это очереднымшоу накануне президентских выборов.По ее словам, Украина признала, что удерживает в тюрьмах натерритории страны 101 пленного только из ДНР. А сколько всего жителейюго-востока находятся в заключении никто не знает. В Донецке утверждают, что ихболее 250-ти."Мы понимаем, что украинская сторона просто затягиваетвопрос и хочет сделать показательный обмен, а не выполнять этот пункт минскихсоглашений в полном объеме", – сказала Морозова в интервью изданию"ПолитНавигатор".В Донецке и Луганске настаивают на обмене всех на всех. Собственно,это подразумевают и минские соглашения. мог принять политическоерешение об обмене в любое время, но он устроил банальный торг, поставив на конжизни людей. Впрочем, дефицита популистских заявлений Порошенко и его игры на публику народ Украины перед выборами не испытывает.Месяц назад глава МИД России Сергей Лавров раскритиковалКиев за неконструктивный подход к решению этой проблемы. "Неоднократновыверялись списки, фамилии были согласованы, и Украина очередное свое обещаниене выполнила", – сказал министр.Тем временем роль в переговорах по обмену пленными пытается взять на себя украинскаяоппозиция: в январе с визитом в Донбассе побывал Дмитрий Перлин, которогоназывают доверенным лицом лидера общественного движения "Украинскийвыбор" Виктора Медведчука.