Ни дня без строчки, – говорят себе светские хроникеры, а помогают им в этом сами знаменитости, которые, кажется, выбрали себе девизом похожий лозунг: Ни дня без скандала. В ход идут громкие заявления, взаимные обвинения, двусмысленные фразы и даже провокационные фотографии. Специально для вас Дни.ру собрали у себя все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 февраля 2019 года.

"Ни дня без строчки", – говорят себе светские хроникеры, а помогают им в этом сами знаменитости, которые, кажется, выбрали себе девизом похожий лозунг: "Ни дня без скандала". В ход идут громкие заявления, взаимные обвинения, двусмысленные фразы и даже провокационные фотографии. Специально для вас "Дни.ру" собрали у себя все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 февраля 2019 года.Евгений Петросян продолжает радовать своих поклонников регулярными обновлениями в социальных сетях. Не мешают ему даже проблемы, связанные с разводом и разделом имущества.Очередной снимок, поразивший подписчиков, запечатлел юмориста в компании с артисткой Еленой Воробей. Причем на фотографии они целуются.Материал дополняетсяПоследние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 февраля 2019 года, читайте в и специальных .